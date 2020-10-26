В Госдуму внесли законопроект, расширяющий возможности накопления пенсии

Напомним, властями Свердловской области было принято решение повысить прожиточный минимум пенсионера, установленный ими на 2021 год. Теперь минимальная сумма выплат пенсионерам возрастет на 210 рублей и будет достигать вместо 9 311 рублей в месяц, 9 521 рубль.