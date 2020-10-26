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В Госдуму внесли законопроект, расширяющий возможности накопления пенсии

26 октября 2020, 20:56
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий хранить средства пенсионных накоплений в депозитах в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, сообщает ИА «REGNUM».

Законопроект внесли депутаты во главе с Анатолием Аксаковым, представителем партии «Справедливая Россия».

Было выдвинуто предложение расширить перечень активов, в которые возможно инвестировать пенсионные накопления, клиринговыми сертификатами участия.

Также депутаты подчеркнули, что операция востребована у участников финансового рынка: по итогам прошлого года объем операций составил 54 триллиона рублей, а по итогам третьего квартала 2020 года — 51,6 триллионов рублей.

Напомним, властями Свердловской области было принято решение повысить прожиточный минимум пенсионера, установленный ими на 2021 год. Теперь минимальная сумма выплат пенсионерам возрастет на 210 рублей и будет достигать вместо 9 311 рублей в месяц, 9 521 рубль.

Власти Свердловской области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров
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#Россия#Законопроект#Госдума#Накопления#Пенсия#Общество
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