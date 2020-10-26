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В Нижнем Тагиле осудили замначальника ИК-13 за хищение масла на 150 тысяч рублей

26 октября 2020, 20:08
В Нижнем Тагиле огласили приговор замначальнику ИК-13, которая похитила 3,5 тонны подсолнечного масла из столовой колонии, сообщает ТК «Телекон».

Женщина получила полтора года условно, при этом ее муж, которого бывшая сотрудница колонии также привлекла к противозаконной деятельности, получил год тюрьмы. Уголовное дело в отношении тагильчанки рассматривали в суде Тагилстроевского района.

По версии следствия, с мая 2017 года по март 2018 года бывшая замначальница, обладая информацией о том, что в столовой колонии имеются излишки подсолнечного масла, приняла решение продать их индивидуальному предпринимателю. Продукцию, чья итоговая стоимость составляла свыше 150 тысяч рублей, тагильчанка перенаправила через КПП за территорию колонии и передала своему сожителю. В результате масло было продано двумя партиями. Женщину задержали сотрудники УФСБ по окончании сделки.

Напомним, в середине октября стало известно, что на жительницу Екатеринбурга, которая работала бухгалтером и вывела за год из компании более 10 миллионов рублей, три года не могут завести уголовное дело.

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#Масло#Хищение#Приговор#Ик-13#Нижний Тагил#Происшествия
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