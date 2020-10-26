В Нижнем Тагиле осудили замначальника ИК-13 за хищение масла на 150 тысяч рублей

По версии следствия, с мая 2017 года по март 2018 года бывшая замначальница, обладая информацией о том, что в столовой колонии имеются излишки подсолнечного масла, приняла решение продать их индивидуальному предпринимателю. Продукцию, чья итоговая стоимость составляла свыше 150 тысяч рублей, тагильчанка перенаправила через КПП за территорию колонии и передала своему сожителю. В результате масло было продано двумя партиями. Женщину задержали сотрудники УФСБ по окончании сделки.