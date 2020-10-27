Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

Участник партии «Справедливая Россия» высказал благодарность своим коллегам, оказавшим ему «единогласную поддержку», и фракции за оказанное доверие.
Он отметил, что в нынешних условиях важна не только «политическая воля», но и техническое исполнение.
Напомним, в Законодательном собрании Свердловской области планируется создать новую комиссию по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Её главой планируется назначить мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов,подчеркнул депутат.