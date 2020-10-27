TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

27 октября 2020, 20:24
Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин был назначен на должность первого заместителя председателя комитета Госудумы по энергетике. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Участник партии «Справедливая Россия» высказал благодарность своим коллегам, оказавшим ему «единогласную поддержку», и фракции за оказанное доверие.

Он отметил, что в нынешних условиях важна не только «политическая воля», но и техническое исполнение.

Напомним, в Законодательном собрании Свердловской области планируется создать новую комиссию по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Её главой планируется назначить мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

В свердловском законодательном собрании появится новая комиссия
Узнать подробнее

По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в «ручном режиме» заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов,подчеркнул депутат.

Материалы по теме
В Екатеринбурге у депутата Дмитрия Ионина подтвердился коронавирусЗараженный коронавирусом депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о своем состоянииВ свердловском законодательном собрании появится новая комиссия
#Энергетика#Госдума#Дмитрий Ионин#Свердловская область#Депутат#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14