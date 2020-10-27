С начала года полицейские Свердловской области изъяли 90 килограммов наркотиков

По его словам, всего было определено свыше четырех тысяч преступлений в сфере сбыта наркотиков, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2019 года. Количество фактов хранения наркотиков за этот год также возросло на 19,5% и стало составлять 1,6 тысяч.