В МЧС назвали причину стометрового оползня в Свердловской области

В пресс-службе сообщают, что протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. До ближайших хозяйственных построек — минимум 15 метров, до жилого дома — около 27 метров. Территорию оползня огородили, ведется ежедневный мониторинг обстановки. Угрозы для жителей на данный момент нет.