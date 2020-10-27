В МЧС назвали причину стометрового оползня в Свердловской области

Вчера там работала специальная комиссия.
В пресс-службе сообщают, что протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. До ближайших хозяйственных построек — минимум 15 метров, до жилого дома — около 27 метров. Территорию оползня огородили, ведется ежедневный мониторинг обстановки. Угрозы для жителей на данный момент нет.
По предварительной информации, причиной оползня могли стать грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии,говорят в пресс-службе ГУ МЧС.
Напомним, накануне местные жители засняли происходящее на видео, они отмечали, что в некоторых местах глубина ям достигала 1,5 метров.