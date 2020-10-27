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В МЧС назвали причину стометрового оползня в Свердловской области

27 октября 2020, 15:45
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, откуда в деревне Верхняя Иленка Байкаловского района появился оползень.

Вчера там работала специальная комиссия.

В пресс-службе сообщают, что протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. До ближайших хозяйственных построек — минимум 15 метров, до жилого дома — около 27 метров. Территорию оползня огородили, ведется ежедневный мониторинг обстановки. Угрозы для жителей на данный момент нет.

По предварительной информации, причиной оползня могли стать грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии,говорят в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, накануне местные жители засняли происходящее на видео, они отмечали, что в некоторых местах глубина ям достигала 1,5 метров.

Из под ног ушла земля: оползень в Свердловской области попал на видео
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#Свердловская область#Происшествия
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