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В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась запрета видео о «зацепинге»

27 октября 2020, 10:23
Транспортная прокуратура Нижнего Тагила добилась признания видео по обучению «руфрайдингу» и «зацепингу» незаконными.

Ведомство обратилось с иском в Тагилстроевский суд. В материалах дела сказано, что на видео под названием «Кавминводский руфрайдинг», «Вечерний руфрайдинг Лермонтовская», на которых подростки едут на крыше вагона и цепляются за вагоны подвижного состава, демонстрируются опасные для жизни и здоровья способы передвижения.

По мнению представителей прокуратуры, это является противоправными действиями.

Судом требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, ранее транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия железнодорожного транспорта 81 тысячу рублей за сбитого лося.

На Урале железнодорожникам грозит 80 тысяч рублей штрафа за сбитого лося
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#Прокуратура#Видео#Нижний Тагил#Общество
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