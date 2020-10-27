В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась запрета видео о «зацепинге»

Ведомство обратилось с иском в Тагилстроевский суд. В материалах дела сказано, что на видео под названием «Кавминводский руфрайдинг», «Вечерний руфрайдинг Лермонтовская», на которых подростки едут на крыше вагона и цепляются за вагоны подвижного состава, демонстрируются опасные для жизни и здоровья способы передвижения.
По мнению представителей прокуратуры, это является противоправными действиями.
Судом требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.
Напомним, ранее транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия железнодорожного транспорта 81 тысячу рублей за сбитого лося.