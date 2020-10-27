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В свердловском оперштабе заявили об отсутствии очередей в тагильской ГБ № 1

27 октября 2020, 12:41
Свердловский оперативный штаб прокомментировал жалобы жителей Нижнего Тагила на суточные очереди в городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле, сообщает ИА «Новый день».

Там рассказали, что ситуация в период эпидемии напряженная, но управляемая. Для оказания медицинской помощи пациентам здравоохранение делает все.

Для подтверждения отсутствия очередей оперштаб направил видео из приемного покоя ЦГБ, сделанное, по их словам, вчера. На записи виден пустой коридор, в котором находятся только два пациента. В момент съемки в больницу входит врач скорой помощи еще с одним пациентом.

На уточняющий вопрос, в какое время суток было сделано видео, в оперативном штабе не ответили, однако видно, что за окнами медицинского учреждения темно.

Напомним, жители Нижнего Тагила снова стали жаловаться на то, что им приходится сутками ждать КТ в очередях.

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#Ответ#Очередь#Штаб#Нижний Тагил#Общество
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