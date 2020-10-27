Закрытие кафе и труп у «Мегамарта». Итоги дня в Свердловской области

Житель Екатеринбурга не может уехать из Чечни, он говорит, что его обманули при покупке автомобиля. Продавец машины ответил на эти обвинения. Предметом конфликта стал Mercedes 1989 года выпуска, который был собран из разных запчастей. Чеченец утверждает, что он предупреждал уральца о том, что могут возникнуть проблемы с ремонтом, если автомобиль сломается на трассе. Продавец посоветовал ему воспользовался автовозом. Однако покупатель решил погнать машину своим ходом, она сломалась в 35 километрах от Грозного. После поломки автомобиля он привез машину в село чеченца и стал настаивать на том, чтобы ему вернули деньги. Договор о замене двигателя не дал результата: уралец, который сначала согласился, пошел в отказ. Договориться сторонам не удалось даже через муфтия или имама. Теперь покупатель готов обратиться к Рамзану Кадырову, он считает, что продавец должен вернуть ему как минимум 100 тысяч рублей для возмещения ремонта машины.