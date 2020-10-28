Меценаты восстанавливают сгоревший после удара молнией дом ветерана в Северке

Напомним, во время аномальной летней жары в дом Галины Маевской ударила молния, после чего вспыхнула крыша. Её сыновья пытались потушить пламя, но безуспешно — само здание всё имущество были уничтожены. Два месяца женщина вынуждена была жить в хозяйственных пристройках, пока её соседи не обратились за помощью в Благотворительный фонд РМК.