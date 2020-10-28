Минфин не поддержал инициативу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам

Нилов рассказал, по мнению Минфина, пенсия является компенсацией утраченного заработка. Так как человек продолжает работать, то у него заработок есть. Соответственно, полную индексацию он получит, когда прекратит работу. Сам депутат считает, что отказ от индексации стимулирует пенсионеров трудоустраиваться неофициально.