Ткнул в глаз полицейскому: на жителя Екатеринбурга завели уголовное дело

Происшествие случилось 9 октября. В отдел полиции № 15 позвонили жители дома, они жаловались сильный запах газа в подъезде.
На место выехали полицейские, а также сотрудники газовой службы. Вместе они начали совершать обход дома и обнаружили подозрительную квартиру. Хозяин долго не хотел открывать дверь, но потом согласился.
По словам источника в правоохранительных органах, 58-летний мужчина находился в состоянии опьянения.
Он начал вести себя неадекватно: хватал сотрудников ППСП за форменную одежду, оскорблял сотрудников полиции, а когда дебошира попытались задержать, он ткнул пальцем в глаз старшему сержанту полиции,говорит источник.
После этого буйного мужчину в наручниках увезли в отдел полиции. Старший сержант ППСП обратился в травмпункт, там врачи поставили ему диагноз: контузия, ссадина конъюнктивы левого глаза.
Материалы дела переданы в Следственный комитет, на дебошира завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей, максимальный срок наказания — пять лет.
Напомним, на Урале полицейские задержали трех преступников, их подозревают в серии банковских мошенничеств через АЗС.