TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Ткнул в глаз полицейскому: на жителя Екатеринбурга завели уголовное дело

28 октября 2020, 13:42
В Екатеринбурге на мужчину завели уголовное дело после того, как он ткнул полицейскому пальцем в глаз, сообщает «КП-Екатеринбург».

Происшествие случилось 9 октября. В отдел полиции № 15 позвонили жители дома, они жаловались сильный запах газа в подъезде.

На место выехали полицейские, а также сотрудники газовой службы. Вместе они начали совершать обход дома и обнаружили подозрительную квартиру. Хозяин долго не хотел открывать дверь, но потом согласился.

По словам источника в правоохранительных органах, 58-летний мужчина находился в состоянии опьянения.

Он начал вести себя неадекватно: хватал сотрудников ППСП за форменную одежду, оскорблял сотрудников полиции, а когда дебошира попытались задержать, он ткнул пальцем в глаз старшему сержанту полиции,говорит источник.

После этого буйного мужчину в наручниках увезли в отдел полиции. Старший сержант ППСП обратился в травмпункт, там врачи поставили ему диагноз: контузия, ссадина конъюнктивы левого глаза.

Материалы дела переданы в Следственный комитет, на дебошира завели уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Мужчине грозит штраф до двухсот тысяч рублей, максимальный срок наказания — пять лет.

Напомним, на Урале полицейские задержали трех преступников, их подозревают в серии банковских мошенничеств через АЗС.

Придумали новую схему: на Урале мошенники подозреваются в ограблении банка через АЗС
Узнать подробнее

Материалы по теме
Придумали новую схему: на Урале мошенники подозреваются в ограблении банка через АЗС
#Екатеринбург#Уголовное дело#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14