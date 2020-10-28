TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных

28 октября 2020, 17:29
Вице-мэр Каменска-Уральского попросил у местных предприятий предоставить больницам медработников для борьбы с COVID-19. Об этом он заявил в ходе онлайн-бриффинга.

Заместитель главы города Денис Нестеров попросил передать в городскую больницу врачей, фельдшеров и медсестер из санитарных частей местных предприятий. Медики будут направлены для укомплектования амбулаторного звена по лечению коронавирусных больных.

Медработники - живые люди. Они тоже болеют, а вопрос штата сотрудников на сегодня является одним из самых острых. Надеемся объединить усилия для борьбы с пандемией, сказал вице-мэр.

Как рассказал исполняющий обязанности главврача горбольницы Каменска-Уральского Александр Карпов, медики начали массово заболевать COVID-19. Из 32 врачей осталось 11. В поликлиниках только 30% персонала могут принимать пациентов.

Напомним, глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков заболел коронавирусом. Он узнал об инфекции из результатов планового анализа. Болезнь у мэра протекает бессимптомно.

Мэр Уральского города заразился коронавирусом
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мэр Уральского города заразился коронавирусомМэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом
#Врачи#Нехватка#Каменск-Уральский#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14