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В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию

28 октября 2020, 11:57
В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию, которая расположена на улице Студенческой, 1, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Причиной этого стало распоряжение прокуратуры из-за неправильного оформления предпринимателями документов на ведение бизнеса.

Владельцам газовой заправки было направлено уведомление о возбуждении исполнительного производства. Они знали, что если не исполнят решение суда добровольно, к ним будут применены меры принудительного исполнения. Так как станция продолжала работать, приставы закрыли ее принудительно, они опечатали заправочную колонку и трубу.

Напомним, свердловчанин может лишиться машины из-за долга по квартплате в размере более 300 тысяч рублей.

Свердловчанин лишился автомобиля из-за долгов по квартплате
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#Екатеринбург#Приставы#Заправка#Новости УрФО#Общество
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