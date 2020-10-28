В Екатеринбурге судебные приставы закрыли газозаправочную станцию

Владельцам газовой заправки было направлено уведомление о возбуждении исполнительного производства. Они знали, что если не исполнят решение суда добровольно, к ним будут применены меры принудительного исполнения. Так как станция продолжала работать, приставы закрыли ее принудительно, они опечатали заправочную колонку и трубу.