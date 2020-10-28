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В Екатеринбурге уничтожили тонну «запрещенных» грибов и фруктов

28 октября 2020, 19:23
В уральской столице были уничтожены грибы и фрукты, провезенные на территорию страны незаконным способом, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Свердловской области.

Всего было ликвидировано 188 килограммов яблок, 29,4 килограмма шампиньонов и 750 килограммов груш, запрещенных к ввозу в Россию в связи с санкциями.

Грибы и фрукты — неустановленного происхождения, со следами перемаркировки и без сопроводительных документов,отметили в пресс-службе.

В управлении Россельхознадзора также подчеркнули, что операция по изъятию продуктов состоялась совместно со Свердловской транспортной прокуратурой, управлением ФСБ по Свердловской области и Екатеринбургской таможней.

Напомним, в апреле 2019 года в Екатеринбурге были уничтожены 1,5 тонны подкарантинной продукции неустановленного происхождения без следов маркировки. В ходе проведения проверки на плодоовощной базе обнаружены и изъяты 1,3 тонны яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.

1,5 тонны яблок и шампиньонов уничтожили сотрудники ФСБ в Екатеринбурге
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