TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В монастырь схимонаха Сергия нагрянула прокуратура

28 октября 2020, 09:20
27 октября в Среднеуральском женском монастыре прокуратура устроила проверку. Видео опубликовано на Youtube-канале Всеволода Могучева.

Представители прокуратуры и специалисты Росздравнадзора хотели найти на территории монастыря медицинские кабинеты и хоспис.

В «требовании о выделении специалиста для проведения проверки», которое прокуратура направила в Росздравнадзор сказано, что по имеющейся информации в монастыре работают кабинет по оказанию первой медпомощи и кабинет УЗИ, а также врачи.

Монахини не захотели пускать проверяющих на территорию. Рядом со шлагбаумом на въезде в обитель, «охрана» начала задавать прокурорам вопросы. Жители обители объяснили, что на территории находятся люди, больные онкологическими заболеваниями, за ними осуществляется уход.

Помощь оказывается человеческая, а не медицинская,заявил один из представителей монастыря.

С приехавшими юристами, которые представляют интересы монастыря, представители прокуратуры смогли договориться о посещении территории обители.

В решении о проведении проверки сказано, что основанием для этого послужил рапорт помощника прокурора Верхней Пышмы, а целью указана необходимость «проверить исполнение федерального законодательства о здравоохранении».

Во время обхода территории, адвокат Дмитрий Савченко отметил, что на днях в монастырь приезжала комиссия из МЧС для проверки эвакуационных выходов. Он сказал, что в обители проведено несколько десятков всевозможных проверок.

Прокурорам разрешили зайти в жилые корпуса, там им удалось пообщаться с двумя насельницами. Женщины рассказали, что во время пандемии коронавируса они не нашли помощи в храмах, так как их закрывали, чтобы не допустить распространения инфекции. Из-за этого они пришли в монастырь и остались тут жить.

Проверка завершилась подписанием акта, который составила помощница прокурора. В нем написано, что «в ходе проверки проведено обследование строений и помещений на территории монастыря, кабинетов оказания медицинской помощи не обнаружено».

Напомним, на прошлой неделе скандальный схимонах Сергий, отлученный от церкви, в проповеди раскритиковал действия РПЦ и папу римского.

Скандальный экс-схимонах Сергий резко раскритиковал действия РПЦ и папу римского
Узнать подробнее

Материалы по теме
Патриарх всея Руси Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церквиСкандальный экс-схимонах Сергий резко раскритиковал действия РПЦ и папу римскогоСхимонаха Сергия вызвали на допрос в СКР «под угрозой привода»
#Схиигумен Сергий#Прокуратура#Свердловская область#Проверка#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14