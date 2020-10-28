В Нижнем Тагиле вычислили сбросившую кошку с моста девочку

Инцидент произошел вечером 24 октября в Кушве.
Три девочки — местные жительницы, а четвертая приехала в гости из Нижнего Тагила. Они из хулиганских побуждений скинули с моста кошку, которая за ними увязалась. Личности всех подростков установлены.
Пока беседы проведены с двумя участницами событий. Никакого задания из соцсетей они не выполняли, просто провоцировали друг друга,сообщили в пресс-службе.
Животное сильно не пострадало, гибели животного нет, поэтому уголовная ответственность не предусмотрена. Полиция продолжает проверку.
Напомним, после публикации видео, подписчики сообщили, что девочки сделали это, выполняя задание, полученное в социальной сети.