TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле вычислили сбросившую кошку с моста девочку

28 октября 2020, 10:49
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил вычислили девочку, которая накануне скинула кошку с железнодорожного моста. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 24 октября в Кушве.

Три девочки — местные жительницы, а четвертая приехала в гости из Нижнего Тагила. Они из хулиганских побуждений скинули с моста кошку, которая за ними увязалась. Личности всех подростков установлены.

Пока беседы проведены с двумя участницами событий. Никакого задания из соцсетей они не выполняли, просто провоцировали друг друга,сообщили в пресс-службе.

Животное сильно не пострадало, гибели животного нет, поэтому уголовная ответственность не предусмотрена. Полиция продолжает проверку.

Напомним, после публикации видео, подписчики сообщили, что девочки сделали это, выполняя задание, полученное в социальной сети.

В Нижнем Тагиле подростки выбросили кошку с железнодорожного моста
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле подростки выбросили кошку с железнодорожного моста
#Подростки#Свердловская область#Кошка#Железная дорога#Мост#Эксклюзив#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14