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В Свердловской области врачи Центра СПИДа переходят работать в COVID-стационары

28 октября 2020, 19:40
На Урале специалисты, работающие в Центре СПИДа, переходят работать в областные COVID-стационары, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В общей сложности четыре инфекциониста Центра СПИДа будут переведены в «коронавирусные» стационары, а приемом ВИЧ-пациентов займутся коллеги врачей.

Появление в стационарах дополнительных врачей-инфекционистов большая помощь для терапевтов, пульмонологов, реаниматологов и других медиков. Все врачи Центра СПИДа уже имеют опыт работы с новой инфекцией, поэтому лечение больных станет весьма эффективным, отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне вице-мэр Каменска-Уральского попросил у местных предприятий предоставить больницам медработников для борьбы с COVID-19. По словам исполняющего обязанности главврача горбольницы Каменска-Уральского Александра Карпова, медики начали массово заболевать COVID-19. Из 32 врачей осталось 11. В поликлиниках только 30% персонала могут принимать пациентов.

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#СПИД#Стационар#Врачи#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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