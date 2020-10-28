Задержанный в Екатеринбурге бразилец попросил политического убежища в России

Он обвиняет власти Бразилии в разрушении своего бизнеса. По его словам, у него дома провели обыск, заблокировали крупный Youtube-канал с 500 тысячами подписчиков. Кроме того, он утверждает, что доказательств вины в предъявленных ему обвинениях нет. По словам мужчины, в Екатеринбурге у него есть сын от местной жительницы.