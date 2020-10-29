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Бывшему замминистра Свердловской области грозит реальный срок по делу «Бухты Квинс»

29 октября 2020, 20:27
Прокуратурой был запрошен реальный срок для Михаила Шилиманова – бывшего заместителя министра экономики Свердловской области, сообщает Znak.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

29 октября в Кировском райсуде государственный обвинитель запросил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима для Михаила Шилиманова, обвиняемого в мошеннических действиях с деньгами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». Также Канатова добавила, что гособвинение просит определить обвиняемому штраф.

На данный момент, прения были завершены. Следующее заседание назначено на 9 ноября, на нем Михаил Шилиманов должен выступить с последним словом.

Напомним, 30 сентября суд оставил под домашним арестом экс-замминистра Михаила Шилиманова, подозреваемого в посредничестве во взятке гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 17 ноября 2020 года.

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#Суд#Прокуратура#Свердловская область#Бухта квинс#Михаил Шилиманов#Общество
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