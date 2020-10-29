TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

29 октября 2020, 12:00
Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин оплатил восстановление жительницы Магнитогорска, которая лишилась возможности самостоятельно передвигаться после падения со скалы в парке «Оленьи ручьи».

Сейчас девушка, по словам матери, уже может сидеть в кресле. Как передаёт портал E1, Екатерина Долматова проходит лечение в клинике «Реабилитация доктора Волковой», куда её доставили вертолётом.

Каждый день с Катей занимаются инструктора и врачи. Делают упражнения и на кресле, и на тренажерах. У меня бы самой ничего подобного не вышло. Я боялась лишний раз Катю наклонять, чтобы не сделать ей больно,цитирует издание маму пострадавшей.

По её словам, врачи и сами удивлены существенным прогрессом в восстановлении Екатерины. В РМК также отметили, что девушка показала себя «настоящим бойцом».

Мы рады, что появились первые положительные результаты реабилитации, и я с удовольствием сообщу Игорю Алексеевичу эту хорошую новость,заявил представитель РМК Кирилл Ирха.

Напомним, девушка сорвалась со скалы во время похода, а уже через полчаса на место происшествия прилетел вертолет Центра медицины катастроф. После пострадавшая перенесла несколько операций.

#Оленьи ручьи#Помощь#Благотворительность#Благотворительный фонд#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14