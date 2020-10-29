Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

Сейчас девушка, по словам матери, уже может сидеть в кресле. Как передаёт портал E1, Екатерина Долматова проходит лечение в клинике «Реабилитация доктора Волковой», куда её доставили вертолётом.
Каждый день с Катей занимаются инструктора и врачи. Делают упражнения и на кресле, и на тренажерах. У меня бы самой ничего подобного не вышло. Я боялась лишний раз Катю наклонять, чтобы не сделать ей больно,цитирует издание маму пострадавшей.
По её словам, врачи и сами удивлены существенным прогрессом в восстановлении Екатерины. В РМК также отметили, что девушка показала себя «настоящим бойцом».
Мы рады, что появились первые положительные результаты реабилитации, и я с удовольствием сообщу Игорю Алексеевичу эту хорошую новость,заявил представитель РМК Кирилл Ирха.
Напомним, девушка сорвалась со скалы во время похода, а уже через полчаса на место происшествия прилетел вертолет Центра медицины катастроф. После пострадавшая перенесла несколько операций.