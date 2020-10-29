Игорь Алтушкин оплатил реабилитацию упавшей со скалы в «Оленьих ручьях» туристки

Каждый день с Катей занимаются инструктора и врачи. Делают упражнения и на кресле, и на тренажерах. У меня бы самой ничего подобного не вышло. Я боялась лишний раз Катю наклонять, чтобы не сделать ей больно,цитирует издание маму пострадавшей.