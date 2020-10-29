TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловский минздрав готовит спецотчет из-за очередей в поликлиниках

29 октября 2020, 21:11
Свердловский минздрав по требованию правительства области готовит отчет из-за многочасовых очередей в поликлиниках, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По информации источника, подготовить отчет к началу недели потребовал замгубернатора Павел Креков, который узнал о непростой ситуации с очередями в поликлиниках. Министру здравоохранения региона Андрею Карлову и главе горздрава Екатеринбурга Денису Демидову необходимо разобраться, по какой причине в медицинских учреждениях появляются очереди, в которых люди стоят по несколько часов.

Минздраву и горздраву поручено оперативно проанализировать ситуацию во всех лечебно-профилактических учреждениях, после будет большое совещание по усилению амбулаторной службы. Понятно, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции сказываются на работе поликлиник, но людей с другими болезнями меньше не стало,подчеркнул источник.

Напомним, накануне жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках. В поликлинике № 3 на Липовом тракте в коридорах больницы десятки людей ожидают приема врача. Пациенты рассказывают, что в очередях находится много людей с признаками ОРВИ.

Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках
Узнать подробнее

.

Материалы по теме
В Екатеринбурге «скорые» встали в очередь у одной из больницВ свердловском оперштабе заявили об отсутствии очередей в тагильской ГБ № 1Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках
#Свердловская область#Очередь#Павел Креков#Андрей Карлов#Денис Демидов#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14