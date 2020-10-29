Свердловский минздрав готовит спецотчет из-за очередей в поликлиниках

По информации источника, подготовить отчет к началу недели потребовал замгубернатора Павел Креков, который узнал о непростой ситуации с очередями в поликлиниках. Министру здравоохранения региона Андрею Карлову и главе горздрава Екатеринбурга Денису Демидову необходимо разобраться, по какой причине в медицинских учреждениях появляются очереди, в которых люди стоят по несколько часов.