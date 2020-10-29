Тагильские школьники поедут в «Артек»

Двенадцать школьников из Нижнего Тагила стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».
В международном детском центре «Артек» состоится финал. «Большая перемена» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Для учащихся восьмых-десятых классов этот конкурс является самым масштабным. В 2020 году в нем приняли участие более одного миллиона школьников из всех регионов России.
Напомним, ученик школы №6 из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке» по направлению «Технология и техническое творчество».