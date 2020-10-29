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Тагильские школьники поедут в «Артек»

29 октября 2020, 17:56
Школьники из Нижнего Тагила поедут в «Артек», сообщает управления образования города.

Двенадцать школьников из Нижнего Тагила стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В международном детском центре «Артек» состоится финал. «Большая перемена» — это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Для учащихся восьмых-десятых классов этот конкурс является самым масштабным. В 2020 году в нем приняли участие более одного миллиона школьников из всех регионов России.

Напомним, ученик школы №6 из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса «Первые шаги в науке» по направлению «Технология и техническое творчество».

Школьник из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского научного конкурса
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#Лагерь#Школьники#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
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