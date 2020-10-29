В Екатеринбурге археологи нашли новые места захоронений репрессированных жителей

На окружающей обе площадки территории есть еще несколько сотен индивидуальных могил с захоронениями репрессированных. Две из них обследовались детально. В одном случае была выявлена неиспользованная могила, которую по ненужности засыпали. Другая могила оказалась заполненной человеческими останками. Их детально изучат с привлечением криминалистов, антропологов и генетиков и постараются идентифицировать.