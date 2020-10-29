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В Екатеринбурге археологи нашли новые места захоронений репрессированных жителей

29 октября 2020, 18:49
На заседании в День памяти жертв политических репрессий впервые озвучат итоги археологических работ, которые производились в районе Мемориала минувшим летом, сообщает Znak.com.

Оно состоится 30 октября и будет посвящено перспективам развития Мемориала на 12-м километре Московского тракта в Екатеринбурге. Проведет заседание вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Во время репрессий 1930–1940-х годов, по разным данным, там сотрудники НКВД расстреляли от 20 до 40 тысяч человек. Исследователям удалось выделить две группы захоронений, в том числе новых, а также зафиксировать сотни индивидуальных могил и обнаружить кости убитых.

Работы проводились на средства Музея истории Екатеринбурга, которому принадлежит Мемориал. Группа профессиональных поисковиков и археологов под руководством члена Российского военно-исторического общества и Российского поискового движения историка Сергея Погорелова вычленила две группы захоронений.

По словам Погорелова, сейчас предварительно определены территории объектов массовых захоронений. В рабочем варианте эти площадки в рабочем варианте названы «Северной зоной массовых захоронений» (СЗМЗ) и «Южной зоной массовых захоронений» (ЮЗМЗ).

По данным поисковиков, СЗМЗ, находится на территории, которую сейчас занимает база спортивного общества «Динамо», а ЮЗМЗ — это и есть сам Мемориал.

На окружающей обе площадки территории есть еще несколько сотен индивидуальных могил с захоронениями репрессированных. Две из них обследовались детально. В одном случае была выявлена неиспользованная могила, которую по ненужности засыпали. Другая могила оказалась заполненной человеческими останками. Их детально изучат с привлечением криминалистов, антропологов и генетиков и постараются идентифицировать.

Кроме того, поисковикам удалось понять, почему приговоренных к расстрелу везли именно в район 12-го километра Московского тракта. Это место представители карательных органов приметили в 1918 году, тогда его рассматривали как одну из возможных площадок для сокрытия тел Романовых.

Напомним, 28 октября в Екатеринбурге торжественно вернули на место таблички «Последнего адреса» с именами жертв политических репрессий. Они были украдены вандалами летом этого года.

В Екатеринбурге торжественно вернут на место таблички с именами жертв репрессий
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