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В Екатеринбурге впервые возбудили дело из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних

29 октября 2020, 19:41
В уральской столице сотрудниками правоохранительных органов было возбужденно административное дело из-за пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщат 66.RU.

В пропаганде однополых отношений обвинили 20-летнюю девушку, которая в течение нескольких лет, в период с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года, являлась администратором группы во «Вконтакте» для знакомств людей с нетрадиционной ориентацией. Там девушка опубликовала несколько анкет несовершеннолетних, за что на нее и был составлен протокол по статье КоАП 6.21 пункт 2 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет».

Адвокат девушки намерена добиться отказа от какой-либо административной ответственности.

Посты, которые Вере условно «вменяют» в качестве пропаганды, опубликованы в этом году. В группе было 320–330 человек, не так много для сообщества, отметила адвокат.

На данный момент, сообщество и персональная страница девушки были удалены, а ей самой грозит административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, в начале сентября казаки решили помогать полиции в задержании представителей ЛГБТ-сообщества, нарушивших предостережение прокуратуры о пропаганде однополых отношений. Всего около пятидесяти человек изъявили желание принять участие в патрулировании улиц. Ранее казаки направили президенту Владимиру Путину видеообращение с просьбой запретить проведение Недели гордости ЛГБТ в столице Урала.

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