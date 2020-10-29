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В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

29 октября 2020, 13:05
Первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам», а также возобновить отчисления с зарплат на будущую пенсию, сообщают «РИА-новости».

Он объяснил, что должно быть 10 «рангов» пенсии.

Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной,сказал Калашников.

Ранг будет определяться на основе определенного перечня. Зампред отметил, что сейчас даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии, оно должно происходить по разрядам.

При этом Калашников предложил индексировать пенсии по предложенным рангам, но необязательно одновременно. Кроме того, парламентарий напомнил о положительном, на его взгляд, опыте СССР, тогда с зарплат работников в счет будущих пенсий отчисляли 1%.

Напомним, Минфин не поддержал инициативу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

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#Пенсии#Госдума#Общество
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