В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий по «рангам»

Он объяснил, что должно быть 10 «рангов» пенсии.
Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной,сказал Калашников.
Ранг будет определяться на основе определенного перечня. Зампред отметил, что сейчас даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии, оно должно происходить по разрядам.
При этом Калашников предложил индексировать пенсии по предложенным рангам, но необязательно одновременно. Кроме того, парламентарий напомнил о положительном, на его взгляд, опыте СССР, тогда с зарплат работников в счет будущих пенсий отчисляли 1%.
Напомним, Минфин не поддержал инициативу возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.