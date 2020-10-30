Познакомились на остановке: на Урале крановщика обвиняют в изнасиловании прессовщика

После товарищи отправились спать. Один из них проснулся примерно в шесть утра и понял, что над ним совершаются действия сексуального характера. Мужчина незамедлительно обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которые и перенаправили материалы дела в СКР, где на крановщика завели уголовное дело по части один статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).