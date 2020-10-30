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Познакомились на остановке: на Урале крановщика обвиняют в изнасиловании прессовщика

30 октября 2020, 19:11
В уральской столице 38-летний крановщик изнасиловал 32-летнего мужчину, работающего прессовщиком, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 29 октября. Оба мужчины ранее уже имели проблемы с законом: крановщик имел судимость за грабеж и кражу, а прессовщик был судим за изнасилование, а также кражу, грабеж и разбой.

Мужчины познакомились на остановке на 13-м километре Сибирского тракта. Начали вместе употреблять спиртное. Затем пошли домой в обвиняемому и продолжили распивать спиртное, прокомментировал источник.

После товарищи отправились спать. Один из них проснулся примерно в шесть утра и понял, что над ним совершаются действия сексуального характера. Мужчина незамедлительно обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которые и перенаправили материалы дела в СКР, где на крановщика завели уголовное дело по части один статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

На данный момент, крановщик находится под подпиской о невыезде, за содеянное ему грозит от трех до шести лет колонии.

Напомним, 29 сентября в Екатеринбурге двое мужчин изнасиловали 57-летнюю женщину рядом с заправочной станцией. Задержать подозреваемых удалось очевидцам на месте преступления, подозреваемые утащили жертву в кусты. В момент поимки они не успели надеть штаны.

Поймали без штанов: в Екатеринбурге в кустах у заправки изнасиловали женщину
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