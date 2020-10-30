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Угрожали «выбить» долг: на Урале оштрафовали угрожающих дочери должника коллекторов

30 октября 2020, 13:05
В Свердловской области суд оштрафовал коллекторское агентство ООО «Крылья» за то, что его сотрудники по телефону угрожали дочери должника, сообщает пресс-служба свердловского управления судебных приставов.

В правоохранительные органы поступило обращение от женщины, которая рассказала, что с января 2020 года с ней связываются по поводу долга отца, оформившего пять тысяч рублей у коллекторского агентства.

Как рассказали судебные приставы, звонивший мужчина представился Иваном Сергеевичем.

«Иван Сергеевич» также звонил на служебный номер телефона женщины с требованием оплатить долг отца, при этом в разговоре он оскорблял ее, выражался нецензурной бранью, оказывал психологическое давление, угрожал приездом к ней домой коллекторов, которые «выбьют» с нее долги,подчеркнули в пресс-службе.

В результате, женщина погасила долг отца, а после обратилась в службу судебных приставов, где составила административный протокол за нарушение закона при деятельности по возврату просроченной задолженности. Приговор был рассмотрен Красноуфимским районным судом, коллекторы получили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге оштрафовали еще одно коллекторское агентство на 100 тысяч рублей за назойливые звонки должнику.

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