В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

Напомним, накануне в Свердловской области студенты техникумов и колледжей были на две недели переведены на дистант. Такое решение было принято для синхронизации со школьными каникулами. По словам эпидемиологов, это поможет разорвать цепь социальных контактов учащихся и педагогов, а также сохранить контроль над заболеваемостью.