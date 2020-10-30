TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге УрФУ полностью перешел на дистант

30 октября 2020, 12:33
Уральский Федеральный университет в Екатеринбурге полностью переходит на дистанционное обучение, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Данная форма обучения предполагает освоение образовательной программы удаленно и будет действовать в УрФУ со 2 ноября по 31 января до особых распоряжений.

В университете также уточнили, что распоряжение было подписано ректором образовательного учреждения Виктором Кокшаровым. Исключения для перевода на удаленную учебу составили лабораторные работы для естественнонаучных и инженерных направлений подготовки аспирантов и магистрантов, для выполнения которых необходимо исследовательское оборудование. Данный вид работ будет проходить в здании вуза с соблюдением всех санэпиднорм.

Напомним, накануне в Свердловской области студенты техникумов и колледжей были на две недели переведены на дистант. Такое решение было принято для синхронизации со школьными каникулами. По словам эпидемиологов, это поможет разорвать цепь социальных контактов учащихся и педагогов, а также сохранить контроль над заболеваемостью.

Свердловских студентов колледжей и техникумов переводят на дистанционное обучение
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге еще одну школу отправили на дистанционное обучениеВ Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обученияСвердловских студентов колледжей и техникумов переводят на дистанционное обучение
#Перевод#Екатеринбург#Дистант#УрФУ#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14