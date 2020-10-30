Замученной матерью новорожденной из Карпинска помог уральский предприниматель

Напомним, о запертой на несколько месяцев в шкафу девочке 9 октября сообщила подруга её матери, которая узнала об этом случайно. Ребёнка отправили в Краснотурьинск, а затем в Екатеринбург. У неё зафиксировали дистрофию третьей степени. По словам медиков, жизнь девочки фактически спас ее 13-летний брат, который тайком от матери подкармливал малышку. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери девочки и намерен квалифицировать её действия как покушение на убийство.