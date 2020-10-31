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Гниет заживо. В уральском центре реабилитации лечат уличного пса

31 октября 2020, 12:13
На Урале в Центре реабилитации животных УрГАУ лечат уличного пса, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Е1.

До этого пес по кличке Борода много лет жил в Цыганском поселке на улице, пока житель Екатеринбурга, видевший животное каждый день, не решил ему помочь.

В основном собака лежала под машиной, иногда ходила, не опираясь на заднюю лапу. Осенью заметил, что под глазом у нее появилась краснота, все заплыло. Понял, что зиму она так вряд ли переживет, поэтому забрал и отвез в центр реабилитации, поделился екатеринбуржец.

Подлинный возраст Бороды неизвестен, по состоянию зубов ветеринары предположили, что животному не больше пяти лет, однако местные жители уверены, что видели его на улице в течение десяти лет.

Он давно не встает на лапу, из глаз — кровавые слезы, морда прокушена, гниет. Люди смотрели на это и только сейчас решили помочь ему,прокомментировала ситуацию руководитель ЦРЖ Елизавета Скорынина.

Лечение животного займет примерно полтора месяца, после чего мужчина, оказавший помощь Бороде, планирует найти ему новый дом, либо оставить собаку себе.

Напомним, в середине октября Артемовская городская прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о ненадлежащем содержании собак. Для проверки будут привлечены специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области и другие контролирующие органы, которые регулируют вопросы ответственного обращения с животными.

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