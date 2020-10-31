На встрече жителей Баранчинского с УГМК решили вопрос об изменении проекта карьера

Мы купили этот сад, чтобы ребенок с астмой мог дышать свежим воздухом. А теперь и здесь под боком будет эта грязь. Мы хотим, чтобы наши сады оставались в экологически чистой зоне. Требуем перенести карьер как можно дальше от участков,выступила на собрании жительница Нижнего Тагила.