В Екатеринбурге покончил с собой советник генерального директора УГМК Рябцев

Как сообщает источник, близкий к Алексею Рябцеву, тело обнаружено на подземной парковке на улице Красноармейская. Рядом с трупом лежал карабин «Сайга». Нашедший тело водитель рассказал, что бизнесмен оставил предсмертную записку.