«Яростно выполняли указ губернатора»: в ТЦ Екатеринбурга задержали мужчину без маски

Хотел пройти, мне сказали надеть средство защиты, но я продолжил настаивать, чтобы меня пустили. Начали применять физическую силу, порвали куртку. Затем заперли в подсобке и заставили удалить с телефона запись нашего конфликта. Так яростно выполняли указ губернатора, что начали угрожать мне. Считаю что повезло, хоть не избили, говорит мужчина.