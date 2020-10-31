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«Яростно выполняли указ губернатора»: в ТЦ Екатеринбурга задержали мужчину без маски

31 октября 2020, 21:29
В Екатеринбурге в торговом центре «Гринвич» охранники задержали мужчину, который устроил конфликт из-за нежелания надеть маску, пишет E1.

Инцидент произошел 29 октября. Мужчина утверждает, что попытался пройти в торговый центр без защитной маски и был задержан охранниками.

Хотел пройти, мне сказали надеть средство защиты, но я продолжил настаивать, чтобы меня пустили. Начали применять физическую силу, порвали куртку. Затем заперли в подсобке и заставили удалить с телефона запись нашего конфликта. Так яростно выполняли указ губернатора, что начали угрожать мне. Считаю что повезло, хоть не избили, говорит мужчина.

Прибывшая на место полиция увезла нарушителя в отделение. Представители МВД сообщили, что в отделение полиции поступило заявление по факту произошедшего.

Напомним, летом в Екатеринбурге между охранником и посетителями торгового центра произошел конфликт, в ходе которого сотрудник нанес 17-летнему юноше удар ногой по голове. В результате ему потребовалась помощь медиков. Также на место происшествия была вызвана полиция.

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