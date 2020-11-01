Тайна «фекального фонтана» и бесконечные очереди. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще один экологический вопрос озаботил жителей Баранчинского. Они выступают против строительства медного рудника компании «Святогор», входящей в холдинг УГМК. На этой неделе представители холдинга встретились с садоводами и жителями Баранчи. На встрече был решен ряд вопросов, так, территорию выработки сдвинут от садов еще на 500 метров. Также были даны разъяснения о сбросе сточных вод — слив в водоемы не предполагается, вода будет запускаться обратно в цикл. Общественные слушания по проекту назначены на 3 ноября.