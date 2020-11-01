Тайна «фекального фонтана» и бесконечные очереди. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе завершилась прокурорская проверка по «фекальному фонтану» в Черноисточинске. Установлено, что сливы в ручей Безымянный осуществлял «Водоканал-НТ». У организации есть разрешение на это, однако сброс производился с нарушениями. Труба «Водоканала» была установлена дальше точки сброса на несколько сот метров, кроме того, выявлено превышение нормативов допустимых сбросов.
Еще один экологический вопрос озаботил жителей Баранчинского. Они выступают против строительства медного рудника компании «Святогор», входящей в холдинг УГМК. На этой неделе представители холдинга встретились с садоводами и жителями Баранчи. На встрече был решен ряд вопросов, так, территорию выработки сдвинут от садов еще на 500 метров. Также были даны разъяснения о сбросе сточных вод — слив в водоемы не предполагается, вода будет запускаться обратно в цикл. Общественные слушания по проекту назначены на 3 ноября.
Нижний Тагил продолжает будоражить «коронавирусная» повестка. Ежедневно в соцсетях появляются жалобы на очереди в поликлиниках. Тагильчане говорят, что приема приходится ждать по пять часов, а очереди у кабинетов терапевта — по 30-50 человек.
Очередной повод для жалоб в соцсетях — «неприятное» соседство в новостройках. Там до 25% квартир выделяется воспитанникам детских жомов. При покупке квартиры, часто в ипотеку, горожане не знают, кто окажется их соседом. Так произошло с жителями дома на Тимирязева. Тагильчане пишут, что за год воспитанники детдомов превратили новый дом «в помойку». Неадаптированные к социуму ребята, по словам соседей, пьют, дебоширят, курят в подъезде, мусорят и не реагируют на замечания.
Сегодня в России отмечается День судебного пристава. Мы взяли интервью у Ирины Афанасьевой — старшего судебного пристава Дзержинского отделения ФССП. Она рассказала о сложностях работы, о растущем числе должников по алиментам и поделилась секретами семейного счастья.