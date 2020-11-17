Александр Назаров представил последние IT- разработки на ЦИПР-2020

Posted 17 ноября 2020,, 16:55
Published 17 ноября 2020,, 16:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Компания определила цифровизацию одним из важнейших стратегических направлений своего развития. К 2025 году она планирует возглавить общенациональный список поставщиков комплексных решений в сфере digital.
Под контролем Назарова находится весь радиоэлектронный кластер Ростеха, который включает в себя свыше 160 предприятий и научных организаций, объединенных в три холдинга — «Росэл», «Швабе» и «Автоматика», а также несколько компаний авиационного кластера, организаций прямого управления и совместных предприятий с участием частного капитала.
Сегодня Ростех занимается поставкой IT-решений в таких сферах, как:
Госкорпорация регулярно анонсирует новые передовые разработки, не имеющие аналогов в России, а зачастую и за рубежом. Многие из них связаны с сетью нового поколения — 5G. Для России она, по словам Назарова, становится не только техническим достижением, но и одним из условий формирования экономики будущего.
Примером digital-продуктов Ростеха, созданных на основе 5G-технологий, послужила цифровая платформа для мониторинга и диспетчеризации технологических процессов IIoT.ISTOK — система промышленного интернета вещей. Назаров рассказал и о других сферах применения 5G, таких как экология. Он презентовал проект «Безопасный город» — масштабную экосистему, которая позволяет предотвращать экологические угрозы и обеспечивает безопасность и комфорт проживания. Разработка уже была внедрена в Иркутской области — регионе, где часто происходят природные катаклизмы. Она доказала свою эффективность: с ее помощью экстренные службы отслеживали паводки, лесные пожары и гидрохимический состав воды в о. Байкал. За 2020 год они нашли и устранили около 30 очагов возгорания.
Кроме того, управленец представил на ЦИПР Rostec.digital — новый проект Ростеха, который, по словам Александра Назарова, адресован региональным и госорганам власти. Специалисты предоставляют экспертно-аналитическое сопровождение цифровой трансформации административных систем на каждом этапе. Rostec.digital на некоммерческой основе формирует техническое задание, находит нужных разработчиков, а затем организует под ключ заключение соответствующих соглашений. Таким образом с чиновников снимаются несвойственные им задачи по управлению проектами в сфере цифровизации. Комплексный подход, разработанный Ростехом, позволяет им сэкономить время и ресурсы.
В 2015 году Ростех утвердил свою новую стратегию развития на ближайшие 10 лет. Основной упор в ней сделан на таких направлениях, как:
Так, к 2025 году в Ростехе планируют достичь объема выручки, сопоставимого с уровнем крупнейших мировых промышленных корпораций, а также существенно повысить производительность труда и маржинальность по EBITDA до показателей компаний из первой четверти международного рейтинга. Кроме того, госкорпорация планирует увеличить долю выручки от реализации гражданской продукции до 50% и достичь 17-процентного среднегодового роста рублевой выручки.
Одним из ключевых условий реализации стратегии руководство корпорации считает развитие цифровых продуктов, в том числе разработку решений для цифровой экономики и «умных» городов. Digital-направление Ростеха сегодня курирует Назаров.
Назаров Александр Юрьевич — замгендиректора госкорпорации «Ростех», кандидат юридических наук, профессор АВН. Он родился в 1969 году в Ростове-на-Дону. В течение пяти лет служил в ВС РФ, а в дальнейшем перешел на службу в правоохранительные органы. К 2010 году он дослужился до заместителя начальника ДЭБ МВД РФ. В 2011 году его пригласили на должность советника гендиректора Ростеха. В дальнейшем Александр Юрьевич некоторое время занимал позицию управляющего директора по проблемным и непрофильным активам, а в 2017 году занял свою нынешнюю должность — заместителя руководителя госкорпорации. Сегодня Александр Назаров в «Ростехе» курирует все цифровые проекты организации.