Александр Назаров представил последние IT- разработки на ЦИПР-2020

Назаров Александр Юрьевич — замгендиректора госкорпорации «Ростех», кандидат юридических наук, профессор АВН. Он родился в 1969 году в Ростове-на-Дону. В течение пяти лет служил в ВС РФ, а в дальнейшем перешел на службу в правоохранительные органы. К 2010 году он дослужился до заместителя начальника ДЭБ МВД РФ. В 2011 году его пригласили на должность советника гендиректора Ростеха. В дальнейшем Александр Юрьевич некоторое время занимал позицию управляющего директора по проблемным и непрофильным активам, а в 2017 году занял свою нынешнюю должность — заместителя руководителя госкорпорации. Сегодня Александр Назаров в «Ростехе» курирует все цифровые проекты организации.