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Свердловский оперштаб заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

1 декабря 2020, 11:40
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за неделю выросло число заболевших коронавирусом детей и подростков.

По данным на 24 ноября, доля пациентов до 18 лет составляла 9,7% от общего числа заболевших в течение недели. При этом за неделю их число выросло на 4,8% до 16,5%, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Большинство заболевших инфекцией — это пациенты в возрасте от 30 до 49 лет. Их доля составляет 34,8%. 24,5% зараженных — это пациенты от 50 до 64 лет. Доля людей, находящихся в зоне риска, то есть старше 65 лет, составляет 15,3%.

Напомним, что на данный момент ученики с первого по пятый класс, а также девятых и одиннадцатых учатся очно. Все остальные находятся на дистанционном обучении.

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#Дети#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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