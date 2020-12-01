Свердловский оперштаб заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков

Большинство заболевших инфекцией — это пациенты в возрасте от 30 до 49 лет. Их доля составляет 34,8%. 24,5% зараженных — это пациенты от 50 до 64 лет. Доля людей, находящихся в зоне риска, то есть старше 65 лет, составляет 15,3%.