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В Екатеринбурге врачи выписали из больницы девочку из шкафа

1 декабря 2020, 14:29
Фото: 1mediainvest.ru
Полину из Карпинска, которая полгода жила в шкафу, выписали из Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге.

Состояние девочки врачи оценивают положительно, ее вес составляет около пяти с половиной килограммов. В больнице оставлять ребенка нет смысла, поскольку его жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако передавать Полину родственникам также не собираются, поскольку не были получены результатов генетической экспертизы.

Результаты ДНК-экспертизы до сих пор не готовы, родство девочки с предполагаемой матерью не установлено, пока никто не может даже сказать точную дату рождения ребенка,сообщили Е1 в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.

Данные, в какой именно дом ребенка была отправлена девочка, не разглашаются.

Бабушка Полины, оформившая опеку над двумя старшими детьми своей дочери, планирует вернуть малышку в семью.

Напомним, полугодовалую Полину из Карпинска мама полгода держала в шкафу. Девочку обнаружили знакомые, которые зашли в гости. Ребенок был в тяжелом состоянии доставлен в детскую больницу Екатеринбурга. У ее матери были взяты материалы для проведения генетической экспертизы.

В Екатеринбурге медики впервые показали девочку из шкафа
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#Девочка из шкафа#Карпинск#Дом ребенка#Больница#Общество
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