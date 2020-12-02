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Министры не приехали на встречу с медиками скорой помощи в Нижнем Тагиле

2 декабря 2020, 11:25
Фото: TagilCity.ru
Сегодня в Нижнем Тагиле круглый стол по передаче скорой помощи на аутсорсинг прошел без участия приглашенных министров.

На круглый стол была приглашена министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. К сожалению, Министерство финансов сообщило, что они не приедут. Сама министр не сможет присутствовать, так как она очень занята,рассказала TagilCity.ru Надежда Елисеева, координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» по Свердловской области.

Другой представитель от министерства финансов направлен не был.

Также был приглашён министр экономики региона Денис Мамонтов. Это министерство тоже сообщило по телефону, что они не смогут присутствовать из-за насыщенного графика в конце года,поделилась с редакцией Елисеева.

По ее словам, приглашение на круглый стол было отправлено и министру здравоохранения Андрею Карлову.

От него нам не поступило ни официального отказа, ни соглашения. Возможно, из-за того, что все обращения рассматриваются в течение трёх дней, а круглый стол собирался в экстренном порядке,рассказала координатор.

Министр экономики Свердловской области Денис МамонтовМинистр экономики Свердловской области Денис Мамонтов
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей КарловМинистр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов
Министр финансов Свердловской области Галина КулаченкоМинистр финансов Свердловской области Галина Кулаченко
Министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов
Фото: Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила негативно восприняли инициативу перевода на аутсорсинг. 27 ноября они записали видео, в котором высказались против передачи парка в частные руки, а 28 ноября создали петицию, под которой подписались уже почти пять тысяч человек.

Напомним, в ответ на видеообращение вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что он не понимает сути проблемы. По его словам, аутсорсинг улучшит работу скорой помощи и не повлечет за собой увольнение врачей. Кроме того, Креков заявил, что специалисты готовы обсудить любые вопросы, которые интересуют сотрудников скорой помощи из Нижнего Тагила.

Фото: TagilCity.ru

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