Министры не приехали на встречу с медиками скорой помощи в Нижнем Тагиле

Напомним, в ответ на видеообращение вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что он не понимает сути проблемы. По его словам, аутсорсинг улучшит работу скорой помощи и не повлечет за собой увольнение врачей. Кроме того, Креков заявил, что специалисты готовы обсудить любые вопросы, которые интересуют сотрудников скорой помощи из Нижнего Тагила.