В Нижнем Тагиле коммунальная авария оставила без тепла часть Дзержинского района

Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с аварией проходит в начале центрального проспекта Вагонки.
«Горэнерго-НТ» работает на трубопроводе возле дома № 12 на улице Вагоностроителей,сообщил официальный паблик администрации города ВКонтакте со ссылкой на администрацию Дзержинского района.
По данным читателей TagilCity.ru, тепло отсутствует сразу в ряде домов на проспекте Вагоностроителей и улицах Юности, Окунева, Тельмана.
На Вагонке сутки нет отопления. Люди замерзают. В диспетчерской ничего конкретного не говорят. Помогите, мы замерзаем!!! Отключен большой участок: весь Петриковский поселок и дома по Вагоностроителей с 4 по 12,поделилась тагильчанка.
Специалисты ремонтной службы обещали оперативно закончить работы на подающем трубопроводе.