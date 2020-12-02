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В Нижнем Тагиле коммунальная авария оставила без тепла часть Дзержинского района

2 декабря 2020, 13:29
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 27 ноября из-за коммунальной аварии на проспекте Вагоностроителей произошло отключение отопления в части Вагонки.

Проведение аварийно-восстановительных работ в связи с аварией проходит в начале центрального проспекта Вагонки.

«Горэнерго-НТ» работает на трубопроводе возле дома № 12 на улице Вагоностроителей,сообщил официальный паблик администрации города ВКонтакте со ссылкой на администрацию Дзержинского района.

По данным читателей TagilCity.ru, тепло отсутствует сразу в ряде домов на проспекте Вагоностроителей и улицах Юности, Окунева, Тельмана.

На Вагонке сутки нет отопления. Люди замерзают. В диспетчерской ничего конкретного не говорят. Помогите, мы замерзаем!!! Отключен большой участок: весь Петриковский поселок и дома по Вагоностроителей с 4 по 12,поделилась тагильчанка.

Специалисты ремонтной службы обещали оперативно закончить работы на подающем трубопроводе.

#Коммунальная авария#Вагонка#Отопление#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия#ДТП
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