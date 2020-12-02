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В российском ВУЗе ответили на обвинение в отчислении иностранных студентов

2 декабря 2020, 04:41
Руководство Российского государственного института сценических искусств ответило на жалобу иностранных студентов на отчисление.

По их словам, во время пандемии COVID-19, российские и иностранные студенты находятся в одинаковых условиях, поэтому речи об отчислении не идет, сообщает URA.RU.

Ранее около двух тысяч студентов-иностранцев из разных вузов РФ пожаловались на угрозу отчисления, так как они не могут вернуться на учебу из-за закрытых границ. Официально их отчисляют из-за неуспеваемости, потому что ни не могут получить нужные знания для сдачи экзаменов и зачетов.

Однако в РГИСИ пояснили, что все учащиеся находятся в равных условиях и речи об отчислении не идет. Все студенты переведены на дистант.

Онлайн формат нельзя назвать удобным для преподавания практических дисциплин. Вместе с тем, продолжая вести образовательный процесс в нормальном режиме, мы работаем над усовершенствованием и разработкой новых методик, подходящих для дистанционного формата,сообщили в университете сценических искусств.

Кроме того, все студенты контактируют с педагогами и мастерами курсов, некоторые из них переведены на индивидуальное обучение. Учащиеся могут взять академический отпуск, чтобы вернуться после пандемии к очной форме обучения.

Напомним, в конце октября эксперты рассказали, что студенты, которые обучаются на платной основе, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение.

Названо условие для возврата денег за обучение на удаленке для студентов
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#Вузы#Иностранцы#Жалобы#Студенты#Общество
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