В российском ВУЗе ответили на обвинение в отчислении иностранных студентов

Ранее около двух тысяч студентов-иностранцев из разных вузов РФ пожаловались на угрозу отчисления, так как они не могут вернуться на учебу из-за закрытых границ. Официально их отчисляют из-за неуспеваемости, потому что ни не могут получить нужные знания для сдачи экзаменов и зачетов.