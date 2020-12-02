В Союзе экспортеров зерна назвали новые пошлины «избыточными»

По словам главы аналитического центра АО “Русагротранс” Игоря Павенского, мера является излишней: экспортный потенциал по пшенице в этом сельскохозяйственном году в существенной мере поднялся по причине хорошей урожайности. В настоящее время реализуются тендеры с поставкой пшеницы и ячменя в январе-феврале предстоящего года.