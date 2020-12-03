Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

В феврале 2020 года мужчина, перепив алкоголя выстрелил себе в плечо. У него хранилось три охотничьих ружья с разрешением на них до апреля 2021 года. О происшествии узнали сотрудники полиции, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района.