На Урале с начала года выявили 8 тысяч неплательщиков административных штрафов

Должников, в том числе по штрафам за нарушение правил дорожного движения, также искали среди обратившихся за оказанием госуслуг в РЭО ГИБДД Сысерти. В ходе патрулирования, водителей проверяли по информационным базам данных Госавтоинспекции и с помощью электронного сервиса ФССП.