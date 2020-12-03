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На Урале с начала года выявили 8 тысяч неплательщиков административных штрафов

3 декабря 2020, 09:42
Фото: 1mediainvest.ru
С начала года в Свердловской области сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов более восьми тысяч человек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Операция «Должник» прошла во всех городах Свердловской области с 23 по 27 ноября. Рейды проводили полицейские и судебные приставы.

Должников, в том числе по штрафам за нарушение правил дорожного движения, также искали среди обратившихся за оказанием госуслуг в РЭО ГИБДД Сысерти. В ходе патрулирования, водителей проверяли по информационным базам данных Госавтоинспекции и с помощью электронного сервиса ФССП.

В отношении нарушителей составляли административные протоколы, должникам вручали требования о явке на приём к приставам.

Всего за 11 месяцев этого года было привлечено более восьми тысяч человек, полутора тысячам из них назначен административный арест.

Напомним, жители Нижнего Тагила задолжали по административным штрафам 11 миллионов рублей, оплатить их должны около 9,5 тысяч человек.

Тагильчане задолжали 11 миллионов рублей по административным штрафам
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#Штрафы#Долги#Свердловская область#Общество
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