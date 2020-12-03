На Урале врачи впервые удалили опухоль мозга у ребенка с помощью микроскопа

Оборудование медучреждение получило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
До этого момента сложные и нераспространенные вмешательства осуществлялись исключительно в екатеринбургских федеральных центрах: Свердловском областном онкологическом диспансере и Городской клинической больнице № 40.
В результате трехчасовой операции медики удалили образование пинеальной области головного мозга у ребенка. Данный вид опухоли считается редким: ниже 2% от всех внутричерепных новообразований.
После того, как будут известны результаты морфологического обследования, маленький пациент получит показания для дальнейшего лечения.
Напомним, 22 октября стало известно, что в Екатеринбурге пациенту с онкологией впервые вживили датчик, блокирующий боль. По словам специалистов, датчик — выход для людей, которые страдают от невыносимой боли и не могут заглушить ее даже самыми мощными лекарствами.