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Екатеринбуржец разместил объявление об услуге бесплатного мохнатого друга

4 декабря 2020, 12:02
Фото: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга предложил услугу друга с котом, собакой и крысой. Объявление он разместил на Авито.

Он написал, что готов бесплатно дать подержать своих кота, крысу и собаку тем, у кого трудности в жизни. Екатеринбуржец отмечает, что алкоголем проблемы не решить.

Если тебе плохо, грустно, одиноко, все валится из рук, думаешь все пропало, началась чёрная полоса, поругался с другом или подругой, друзьями, близкими. Все наладится, вместе все преодолеем, из всего найдем выход. У меня есть кот, крыса, собака, дам тебе подержать их, они друзья!!! Денег не надо, просто будь счастлив!значится в тексте объявления.

#Екатеринбург#Новости УрФО#Свободное время
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