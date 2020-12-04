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Глава Нижнего Тагила объяснил высокую стоимость аутсорсинга городской «скорой»

4 декабря 2020, 10:35
Фото: 1Mediainvest.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объяснил, чем обусловлена высокая стоимость аутсорсинга СМП.

В столице Урала не такой старый автопарк. У нашей «скорой» автомобили с пробегам свыше 400 тысяч километров. Поэтому организации, которая победила в конкурсе, необходимо будет приобретать новые транспортные средства, передает Ура.ру слова Владислава Пинаева.

Отмечается, что муниципалитет окажет всяческое содействие в случае возникновения сложностей. На текущий момент в парке СМП Нижнего Тагила числится 38 автомобилей.

Напомним, руководитель отделения Transparency International Екатерина Петрова написала обращение в антимонопольную службу. По её мнению, заказчик целенаправленно указал вместо транспортных услуг медицинские. Это позволило провести открытый конкурс вместо аукциона.

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#Скорая#Аутсорсинг#Нижний Тагил#Здоровье
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