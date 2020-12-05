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Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлили еще на неделю

5 декабря 2020, 12:25
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях продлено до 11 декабря.

Предупреждение действует и в других городах Свердловской области, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

Так, с 4 декабря 20.00 часов до 11 декабря 20.00 часов в регионе ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия.

TagilCity.ru ежедневно проводит собственные замеры превышений ПДК вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила. Они были зафиксированы 1, 3 и 4 числа. 1 декабря газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в два раза — 0,4 мг/м3. 3 декабря на Вагонке выявлено превышение концентрации диоксида азота в районе проходной УВЗ. Кроме того, в семь раз показатель был превышен в районе пункта наблюдения за загрязнениями УГМС на перекрестке улиц Окунева и Энтузиастов. 4 декабря замеры производились в районе железнодорожного вокзала, где показатель диоксида азота оказался в три раза выше предельно допустимого.

#НМУ#Экология#Смог#Нижний Тагил#Здоровье
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