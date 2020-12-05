TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три человека на место: официальный уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос в 9 раз

5 декабря 2020, 07:03
Фото: 1mediainvest.ru
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе количество безработных граждан увеличилось в девять раз, это следует из данных на официальном сайте Центра занятости населения.

На 1 ноября показатель составил 7804 зарегистрированных человека на 2682 вакансии: на одно рабочее место претендуют около трех человека. В начале этого года число безработных составляло 846 человек на 2071 вакансию. Рост безработицы резко начался летом, тогда закрылись многие предприятия.

2662 заявленных в тагильский Центр занятости вакансии — с зарплатой выше прожиточного минимума, 1838 — по рабочим специальностям.

Чаще всего работодатели Нижнего Тагила готовы принять на работу продавцов продовольственных товаров (183 вакансии со средней зарплатой 20 тысяч рублей), уборщиков производственных и служебных помещений (50 вакансий со средней зарплатой 12,5 тысяч рублей). На третьем месте находятся водители автомобиля, в ЦЗН есть 45 вакансий со средней зарплатой 25,8 тысяч рублей.

Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис
Узнать подробнее

Материалы по теме
Безработица и дефицит кадров: что стало с рынком труда в Нижнем Тагиле в коронакризис
#Статистика#Безработица#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14