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Актеры «Уральских пельменей» отсудили у своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей

6 декабря 2020, 10:40
Фото: личная страница Сергея Нетиевского в "Инстаграм"
Актеры шоу «Уральские пельмени» через суд взыскали со своего бывшего директора Сергея Нетиевского 2,5 миллиона рублей.

На днях Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски, совокупность которых составляет свыше двух миллионов рублей, четверых актером шоу «Уральские Пельмени» к компании, руководящую должность которой занимает Сергей Нетиевский.

Параллельно в другом процессе команда добилась апелляции и взыскания еще 300 тысяч рублей с этой же компании бывшего директора. Общий выигрыш команды сегодня составил два с половиной миллиона рублей,рассказал текущий директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

После того, как Сергей Нетиевский покинул проект, не прекращается спор, кто владеет брендом и деньгами, заработанными на концертах, сообщает URA.RU.

Напомним, разногласия между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским начались с 2015 года. Обе стороны обвинили друг друга в выводе средств из проекта. В январе 2020 года суд обязал Натиевского выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за один из выпусков.

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#Суд#Сергей Нетиевский#Уральские пельмени#Общество
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