Актеры «Уральских пельменей» отсудили у своего бывшего директора 2,5 миллиона рублей

Напомним, разногласия между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским начались с 2015 года. Обе стороны обвинили друг друга в выводе средств из проекта. В январе 2020 года суд обязал Натиевского выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за один из выпусков.