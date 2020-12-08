Бидонько обвинил буддистов в нарушении соглашения с ЕВРАЗом по горе в Качканаре

Бидонько также пообщался с главой общины Михаилом Санниковым, который попросил организовать встречу с представителями ЕВРАЗа. Санников хочет, чтобы люди находились в храме даже во время проведения взрывных работ. Но это невозможно, потому что противоречит требованиям безопасности.